«Convochiamo già, nel caso si dovesse procedere a uno sgombero del centro sociale, a ritrovarsi in centro città lo stesso giorno e a vederci il primo sabato post sgombero per una manifestazione determinata contro sgomberi e repressione in giro per Lugano». Con questo comunicato, l’assemblea del CSOA il Molino svela le sue intenzioni in caso, come sembra essere l’intenzione del Municipio (che ha affermato che una decisione in merito cadrà giovedì), gli autogestiti vengano fatti allontanare dall’ex Macello, che occupano ormai da un ventennio.