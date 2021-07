Se da sotto al tappeto spunta una truffa sanitaria

Quando scavi non sai mai cosa potrai trovare. Ne sa qualcosa la procuratrice pubblica Raffaella Rigamonti che, indagando su una controversa compravendita di tappeti pregiati, ha per caso scoperchiato anche una truffa nell’ambito delle assicurazioni complementari. Al centro della vicenda vi sono un cittadino iraniano di 82 anni e - solo per quanto riguarda la truffa sanitaria - la figlia di 47. Assieme a oltre un centinaio di clienti del centro estetico del Luganese in cui la donna lavorava e di cui il padre era titolare.

La denuncia

Ma partiamo dai tappeti. Cinque per la precisione. Persiani. Quelli che, secondo la ricostruzione dell’accusa, l’iraniano ha dato in prova a un globalista residente nel Luganese. Quest’ultimo, a mo’ di deposito, gli ha invece girato 450.000 franchi. Poi, però, il globalista ha deciso che quei tappeti non li voleva, ma l’iraniano non gli ha restituito i soldi. Da ciò l’ipotesi di reato di appropriazione indebita a carico dell’uomo. Uomo che invece, a mente del suo legale di fiducia Daniele Timbal, deve essere assolto perché il fatto non sussiste: «La cifra versata dall’acquirente corrisponde a quella dei tappeti perché i tappeti sono stati venduti e non dati in prova», ha rimarcato il legale.

Fatture false

Quale sia la verità (giudiziaria, quantomeno) lo sapremo oggi pomeriggio, quando la Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta emetterà la sentenza. Di certo vi è che la controversa compravendita, che risale a fine 2011, e la relativa inchiesta hanno portato gli inquirenti in posti inaspettati. Per capire che fine avessero fatto i 450.000 franchi - consegnati a contanti e senza ricevuta - la Procura ha infatti scavato nei conti delle società riconducibili all’82.enne, ricostruendo da un lato dove fossero finiti, e dall’altro scoprendo la citata truffa sanitaria.

L’ambito della truffa è quello delle false fatturazioni alle complementari per trattamenti nei centri estetici, un fenomeno denunciato negli stessi giorni del 2012 anche dalla trasmissione Patti Chiari, e che negli scorsi anni ha portato alla condanna anche di altri centri estetici. Stando all’accusa, nel centro estetico riconducibile all’82.enne e in cui lavorava la figlia sono state emesse tra il 2008 e il 2012 574 fatture false, in generale tese a spacciare trattamenti estetici non riconosciuti dalle complementari come massaggi linfodrenanti, che erano invece riconosciuti. Fatture che poi i clienti stessi inoltravano ai loro assicuratori. Il danno è stato definito in almeno 655.000 franchi, di cui almeno 255.000 risarciti nel frattempo dai clienti. Materialmente, al centro estetico non tornava in tasca nulla, ma era una soluzione che permetteva di fidelizzare il cliente. E proprio la mole di persone coinvolte ha dilatato l’inchiesta: Rigamonti ha emesso 103 decreti d’accusa per le fattispecie, cui 74 cresciuti in giudicati e 29 a cui è stata interposta un’opposizione, nonché 13 decreti d’abbandono. Fra i decreti d’accusa, uno ha toccato pure la nipote dell’iraniano, ritenuta anch’ella correa della truffa.

Le richieste

Quanto ai ruoli dei familiari nella truffa, secondo la ricostruzione di Rigamonti la mente era l’82.enne capofamiglia, che oltretutto materialmente allestiva le fatture. Ricostruzione che sarebbe corroborata dalle dichiarazioni di figlia e nipote. Pertanto la procuratrice ha chiesto per lui una pena di 28 mesi, di cui 6 da scontare, e per la figlia una di 18 mesi interamente sospesa.

Di diverso avviso l’avvocato Timbal, che ha chiesto l’assoluzione del suo assistito sia dal reato di truffa che da quello di falsità in documenti. La truffa non gli è imputabile, ha argomentato, in quanto si è limitato a stilare le fatture e non è stato lui a girarle alle casse malati, o a far pressione ai clienti affinché lo facessero. Né lo si può condannare per falsità in documenti (il fatto che abbia stilato le fatture dovendo sospettare che alcune fossero false non è contestato), in quanto l’atto d’accusa non accerterebbe con esattezza quante siano state e quali. Quando alla figlia, anche il suo difensore d’ufficio, l’avvocato Ettore Item, ne ha chiesto l’assoluzione: «Non ha mai confezionato fatture e non c’è stato inganno astuto, in quanto alle assicurazioni bastava fare un controllino per accorgersi della cosa».

