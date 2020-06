Tossicodipendenza e carenza di strutture intermedie di cura per un soggiorno di breve periodo: problemi di cui nel nostro cantone si è tornati a parlare alla fine dell’anno scorso dopo i fatti della pensione La Santa, dove il luganese Matteo Cantoreggi è stato ucciso durante un alterco. Una storia, la sua e quella dei suoi aguzzini, fatta di degrado, dolore e dipendenze che ha fatto emergere altri casi di persone bisognose di aiuto che finiscono col riceverlo solo dall’assistenza o dall’invalidità sotto forma di contributo economico. Problemi di cui ha parlato ieri il direttore di Villa Argentina Mirko Steiner in occasione della conferenza stampa di bilancio annuale della struttura residenziale per tossicodipendenti che, nella sede di Viglio, ospita 25 posti in acuto e due in regime di appartamento...