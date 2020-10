I «corsi di ripetizione» sono iniziati. In classe non ci sono degli scolari rimasti indietro in qualche materia, ma undici semafori di Lugano. Semafori intelligenti li chiamano, ma evidentemente non lo sono abbastanza, perché diversi pedoni hanno lamentato tempi di attesa lunghi e a volte illogici. L’abbiamo verificato noi stessi il mese scorso (con il reportage «Quei minuti andati persi aspettando che diventi verde») e il tema è stato trattato in Consiglio comunale grazie alla mozione «Per dare ai pedoni una città a misura d’uomo» inoltrata tredici anni fa dal socialista Gianrico Corti e approvata (a proposito di attese) durante l’ultima seduta del Legislativo. Nelle sue osservazioni, sposando le tesi di Corti, il Municipio aveva annunciato un piano per riprogrammare i semafori problematici e nei giorni scorsi sono partite le operazioni. Fino a dicembre i tecnici si concentreranno sui seguenti «nodi»: quelli fra viale Cattaneo e via Capelli, fra via Pretorio e via Basilea, fra il piazzale ex Scuole, via Pretorio, via Pioda e corso Pestalozzi e, infine, quello fra via Ferri, via Trevano e via Bagutti. Poi dal gennaio 2021 si metterà mano a tutti agli altri: quelli tra via Balestra e via Lucchini, tra via Balestra e corso Elvezia, tra via Balestra e via Pioda, tra via via Madonnetta e via Marco da Carona, al debarcadero di Paradiso, tra via Besso e via Moncucco e tra via Besso e via al Ponte.



L’insufficienza da recuperare

I semafori di Lugano erano stati rinnovati per l’entrata in vigore del nuovo piano viario (2013) dando un appalto da 5 milioni di franchi alla Siemens. Rispondendo a un’interrogazione della leghista Maruska Ortelli, l’allora Municipio si era detto «complessivamente soddisfatto» del sistema dopo «qualche innegabile difficoltà iniziale» dovuta anche a una tempistica ristretta. Non erano arrivati alle stesse conclusioni i due studi promossi dalla Città (nel 2014 e l’anno scorso) per monitorare il funzionamento dei vari impianti. Gli esperti avevano individuato quindici semafori da migliorare (di cui quattro nei Comuni vicini) con particolare attenzione ai tempi di attesa dei pedoni. «Per quanto riguarda gli undici nodi di Lugano - scriveva il Municipio commentando la mozione di Corti - osserviamo che attualmente la maggior parte di essi è valutata con totalmente insufficiente/insufficiente», vale a dire con un tempo massimo di attesa superiore ai 70 secondi. Ce ne siamo accorti durante il nostro reportage. All’incrocio tra corso Elvezia e via Balestra, ad esempio, nonostante il traffico in quel momento non fosse intenso, il semaforo ci aveva fatto aspettare 1 minuto e 40 secondi. Attenzione però: dipende da come viene impostato. «Abbiamo un sistema che mette ancora l’auto in pole position lasciando ai pedoni l’ultima posizione - aveva ammesso il municipale Angelo Jelmini - Si può fare di più». Con gli interventi previsti, la Città conta di ridurre i tempi di attesa «senza compromettere il trasporto individuale motorizzato e quello pubblico». Un gioco di equilibri. L’obiettivo è raggiungere i livelli sufficiente/soddisfacente (con tempi di attesa fra i 40 e i 70 secondi) e forse buono/ottimo (meno di 40 secondi). Allora sì che i semafori sarebbero promossi.