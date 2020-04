Era quasi tutto pronto. I lavori non sono ancora finiti, certo, ma mentalmente, organizzativamente ed emotivamente USI e SUPSI erano già proiettate al prossimo mese di settembre, quello in cui dovrebbero o avrebbero dovuto aprire i campus di Viganello (condiviso) e Mendrisio (solo SUPSI). Inutile dire perché parliamo al condizionale, ma il punto è un altro: come si stanno organizzando le due università di fronte a una pandemia che, seppur in apparente discesa, crea grande incertezza? A Viganello, tra l’altro, la situazione è aggravata dal fatto che in autunno deve cominciare (senza condizionali, stavolta) il Master in medicina e la sua casa è proprio quella costruita di fianco al fiume Cassarate.

USI e SUPSI hanno sostanzialmente tre piani d’azione, che corrispondono a tre scenari di evoluzione...