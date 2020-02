«Rimini: Clienti in fuga dagli involtini primavera» (Il resto del Carlino), «Roma: Il coronavirus fa fuggire i clienti» (Corriere della Sera), «Il ristorante cinese di Milano che chiude per qualche giorno» (Repubblica). In Italia - come dimostrano i titoli dei più diffusi quotidiani - sembra che le principali vittime del coronavirus siano soprattutto le finanze dei ristoranti cinesi, con moltissimi clienti che per paura di ammalarsi hanno deciso di rinunciare alle cene fatte di zuppa agropiccante, riso cantonese, pollo alle mandorle e i biscotti della fortuna (che in realtà pare siano più che altro newyorkesi). Nonostante gli appelli alla logica - le probabilità di contrarre il coronavirus in un ristorante cinese sono le stesse che in pizzeria - si registra un po’ ovunque una netta diminuzione dei clienti, con gestori disperati e che ormai non sanno più come spiegare di essere stati in Cina per l’ultima volta 20 anni fa (o di non esserci mai stati del tutto) e di servire prodotti comprati e cucinati in Europa. Ma è così anche da noi? Sembrerebbe proprio di sì. Sono bastati quattro passi per le vie di Ponte Tresa - che culinariamente parlando si può considerare la Chinatown di Lugano visto che ogni sera viene letteralmente invasa da ticinesi che varcano il confine alla ricerca di piatti etnici - per capire che effettivamente è in corso lo stesso fenomeno.