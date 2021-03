Dopo l’assembramento forse senza precedenti per Lugano di sabato sera alla Foce (il sindaco Marco Borradori ha stimato vi si trovassero 800 persone), la questione continua a tenere banco in città. Non solo per i tafferugli contro le forze dell’ordine (quasi inauditi anche questi: al riguardo è stata aperta un’inchiesta), ma anche per capire come - e se - si possa uscire da questa situazione.

Dell’assembramento il Municipio ne discuterà giovedì, ma il vicesindaco e capodicastero Sicurezza Michele Bertini non crede si arriverà a una soluzione: «Il mio parere personale è che come autorità comunale possiamo contenere il fenomeno, ma non risolverlo. Dubito che abbiamo strumenti per mettervi un freno da soli. D’altronde già lo scorso anno la decisione di chiudere la Foce aveva fatto discutere, ma...