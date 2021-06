Lasciar l’auto a Lugano in un posteggio pubblico per un’intera giornata lavorativa può costar caro. Trentaquattro franchi per 10 ore, 38 per 11 e 42 per 12. Ma, con un po’ di attenzione e conoscendo un po’ la città, si può anche trovare qualcosa maggiormente a buon mercato. Dove? Al Lido, per esempio. La Città, anche per facilitare chi si reca alla struttura balneare per fare un po’ di sport o semplicemente per prendere un po’ di sole e aria fresca, ha deciso di applicare una tariffa più bassa rispetto a quella dei grandi posteggi pubblici. Al Lido il posteggio costa solo 1 franco all’ora. Significa spendere 10 franchi per 10 ore e dunque, rispetto al Campo Marzio (che in linea d’aria si trova a 100 metri) risparmiare ogni giorno 28 franchi. In un mese - considerando 20 giorni lavorativi - significa poter mettere da parte la bellezza di 560 franchi. Ma probabilmente anche di più. Di questa anomalia si sono accorti in parecchi. In troppi forse. E infatti ormai da tempo i posteggi del Lido sono piedi fin dalle prime ore del mattino. Occupati non tanto da impavidi nuotatori (anche perché il Lido apre alle 9), ma da persone - ticinesi e frontalieri - che arrivano in città per lavorare e che appunto lasciano la loro auto alla struttura balneare per tutto il giorno. Diversi utenti del Lido hanno già reclamato e Dicastero Sport e Municipio hanno chiesto alla Polizia indicazioni su come procedere per portare avanti delle contromisure.