Un pennello che dipinge una forma su un foglio di carta, coniugi sorridenti, immobili di lusso, una musica accomodante. Mentre le immagini scorrono si sentono anche alcune simboliche frasi: «Il tempo passa e arriva il futuro. Le forme cambiano, resta il valore del bello». E poi ancora: «Chi cerca equilibrio tra solidità e futuro trova LP Group». Un video accattivante, la presentazione di un ampio ventaglio di investimenti che avrebbe portato sicuri benefici. In realtà, dietro a tutto ciò, non c’era niente. O meglio, c’era un a truffa. Una delle più grandi emerse in Ticino per un totale di circa 77 milioni di franchi bruciati.

Si è aperto quest’oggi davanti alla Corte delle assise criminali di Lugano – presieduta dal giudice Mauro Ermani – il processo a carico di Danilo Larini, intermediario...