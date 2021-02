E sono cinque. Di fila. Per il quinto anno consecutivo, Lugano perde abitanti. Il 31 dicembre scorso, la popolazione era a quota 66.491 con una diminuzione di 591 persone rispetto al 2019. Le cause? Soprattutto il saldo negativo fra nascite (436) e le morti (882). Le prime tra l’altro sono diminuite del 13,8% in confronto ai dodici mesi precedenti, mentre le seconde sono aumentate del 23%. E qui è fin troppo facile individuare il colpevole. «La pandemia - scrive la Città - ha duramente colpito la popolazione anziana e più vulnerabile. Tutte le fasce di età sopra gli ottant’anni mostrano un incremento significativo dei decessi, con una correlazione della crescita proporzionale all’età (+23,4% tra gli 80 e 89 anni; +29,5% tra i 90 e 99, +55% tra i 100 e 109). Il coronavirus tuttavia non è l’unico fattore responsabile dello spopolamento. Il saldo fra arrivi e partenze continua ad essere negativo (5.137 contro 5.302) anche se in misura minore rispetto al 2019 (quando la differenza era stata di 367 abitanti) soprattutto grazie a una crescita del 5,2% dei nuovi arrivi. In città convivono 136 nazionalità e le persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera sono state 430.