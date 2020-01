«Lugano perde un abitante al giorno», titolavamo un anno fa riguardo alla statistica della popolazione per il 2018. E il 2019 non ha invertito la tendenza, anzi: la città ha perso in tutto 565 abitanti. Di tutti i quartieri solo quello di Pregassona ha vissuto un aumento (+18). La perdita più netta in termini assoluta l’ha vissuta il centro città (-109 abitanti, il 2% di chi vi abita), che dunque si ritrova sempre meno popolato.

«I dati - si legge in un comunicato - mostrano come, in generale, vi sia una forte connotazione di mobilità sia all'interno della città (attorno ai 4.000 movimenti) sia al di fuori, con un calo di arrivi (ca. 6%) e di partenze (ca. 2%) rispetto al 2018. Il saldo arrivi-partenze è diminuito (-367 su 10.133 movimenti), mentre strutturalmente incide di più il saldo negativo naturale nascite-decessi (-211)». Per quanto riguarda le nazionalità il dato rimane stabile in rapporto alla popolazione svizzera – Unione europea/paesi terzi.