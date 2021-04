Un paio d’anni fa Lugano e la proprietà dell’hotel Splendide Royal hanno fatto un patto: «Se tu - ha detto la Città - ti impegnerai a mantenere la destinazione alberghiera per almeno 25 anni, potrai godere di bonus edificatori per rinnovare l’albergo». Un patto voluto per scongiurare che, una volta concessi i bonus, la struttura venisse convertita in residenze. Un patto che ha preso la forma di una convenzione avallata nel 2020 dal Consiglio comunale. E così oggi il rinnovamento radicale dello Splendide è alle porte, per un investimento stimato in una trentina di milioni di franchi. Il Piano di quartiere (PQ) è in pubblicazione e la domanda di costruzione seguirà a ruota. Sono previste una demolizione, tre nuove edificazioni, la sistemazione del verde e un nuovo accesso all’edificio storico,...