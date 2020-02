Millecinquantaquattro: tante sono le prestazioni d’urgenza eseguite dal Corpo Civici Pompieri di Lugano l’anno scorso, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+17). Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso per gli interventi legati al fuoco, aumentati di 85 unità. I dati sono stati snocciolati dal comandante Federico Sala stamattina durante la tradizionale presentazione annuale. Sono stati invece quasi 2.199 gli interventi per servizi non urgenti e manifestazioni, 159 in meno rispetto al 2018. In totale, sono stati 3.253 gli interventi: una media di nove al giorno. Il mese più “caldo”, in tutti i sensi, è stato agosto con 118 interventi d’urgenza, mentre quello in cui i militi sono stati meno sollecitati è stato dicembre con “solo” 69 interventi. Tra gli incendi più impegnativi nel comprensorio di Lugano, si ricordano le fiamme che a febbraio distrussero diverse baracche nel cantiere del Campus Usi e Supsi a Viganello, l’esplosione in un appartamento di via Beltramina sempre a febbraio, la serie di incendi nelle cantine a Breganzona a luglio e, a ottobre, l’incendio nel deposito di vernici a Bedano dove perse la vita un 49.enne di Cadro. Tra le novità previste per il 2020, spicca la scuola per pompieri professionisti di lingua italiana a Lugano che dovrebbe ricevere l’accreditamento il 6 aprile e che dovrebbe iniziare la sua attività nel settembre 2021.