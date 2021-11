Il patrocinatore della parte civile (l’Associazione ALBA – Addio Lugano Bella) nell’inchiesta sulla demolizione dell’ex Macello ha chiesto al procuratore generale Andrea Pagani un supplemento istruttorio. L’avvocato Costantino Castelli ci conferma di aver chiesto al Magistrato – che alle parti aveva comunicato l’intenzione di emanare un decreto di non luogo a procedere – di convocare per delle audizioni dei nuovi teste. L’ex municipale di Lugano Michele Bertini, il responsabile del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi, Matteo Cocchi (comandante della Polizia comunale) e Roberto Torrente (comandante della Polizia cantonale). Inoltre è stato chiesto che la municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi venga sentita nuovamente. La loro versione, secondo l’avvocato, sarà importante per fare totalmente chiarezza su quanto accaduto.