«Confermiamo l’apertura di un procedimento penale contro ignoti per sospette lesioni semplici, vie di fatto e abuso di autorità». È con queste parole che il Ministero pubblico della Confederazione ci ha fatto sapere di aver deciso di indagare su quanto accaduto su un treno - un Eurocity diretto da Chiasso a Zurigo - la domenica di Pasqua.

La tesi accusatoriaGli agenti della Polizia dei trasporti avrebbero - questo perlomeno stando alla tesi formulata dalla presunta vittima e dai suoi avvocati - usato la forza in modo eccessivo. Poche al momento le informazioni trapelate. Non sono per esempio chiari i motivi per cui la persona è stata fermata e neppure è chiaro come mai gli agenti - sono due - avrebbero deciso di intervenire in modo energico. Sembrerebbe però che l’uomo, un musicista del Luganese...