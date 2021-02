Una storia di ordinario disagio giovanile. Una storia di giovani che fanno violenza ad altri giovani con l’unico scopo di procurarsi illecitamente del denaro per andare in discoteca. Altro non si può dire per la vicenda ricostruita ieri in aula penale davanti alla Corte delle Assise Correzionali di Lugano presieduta dalla giudice Francesca Verda Chiocchetti, e conclusasi con la condanna per i reati principali di ripetuta rapina e tentata rapina di un 39.enne tunisino residente in Italia a 21 mesi sospesi con la condizionale per 2 anni di prova e all’espulsione per 7 anni, di una 27.enne e un 18.enne ticinesi domiciliati nel Mendrisiotto a 21 mesi sospesi per 4 anni più l’obbligo a sottoporsi a norme di condotta, rispettivamente 18 mesi sospesi per 3 anni di prova. Infine 6 mesi sospesi per 3 anni a un 19.enne rumeno, anch’egli del Mendrisiotto, riconosciuto colpevole di complicità in rapina.

L’accaduto

I fatti hanno luogo la sera del 28 agosto 2020 quando il quartetto lascia il Magnifico Borgo in treno per andare a divertirsi a Lugano. Mancano però i soldi per pagare l’entrata in discoteca e allora ecco l’idea, andiamo a rapinare qualcuno strada facendo. Con in mano un’asta di ombrello trovata al parco Ciani utilizzata come arma improvvisata, ci provano una prima volta in viale Cattaneo, ma si accorgono che la vittima non ha soldi e desistono. Tornano alla carica poco dopo in piazza Indipendenza dove aggrediscono due minorenni ai quali riescono a sottrarre 300 franchi e 50 dollari. Con il bottino si spostano verso una discoteca del centro, ma giunti all’altezza della pensilina Botta avvicinano due coetanei e dopo aver appreso che si sarebbero recati a un vicino bancomat per prelevare del denaro, li seguono e poco dopo le 23 in via Bossi, utilizzando gli stessi metodi, li costringono a consegnare loro 300 franchi e una collanina d’oro. Incastrati dalla videosorveglianza i quattro vengono successivamente arrestati e parte del bottino viene subito recuperato. Durante l’inchiesta emergono però altri reati come consumo e spaccio di stupefacenti, infrazione alla legge sulle armi e, per il tunisino, alla legge sugli stranieri, oltre ad alcuni precedenti.

Facilità d’intenti

«In questi frangenti quello che più mi tocca è la facilità con cui questi giovani hanno agito e l’indifferenza mostrata davanti a fatti gravi e inauditi». Così ha esordito il procuratore pubblico Nicola Respini stigmatizzando il comportamento degli imputati che in poche ore sono stati capaci di aggredire cinque persone con violenza e senza mai mostrare il benché minimo rispetto con l’unico scopo di raggranellare qualche soldo solo per andare a divertirsi, arrivando oltretutto a vantarsi di quanto fatto come se si fosse trattato di una cosa normalissima. Gente che ha stentato ad ammettere i fatti e che ancora oggi non ha capito la gravità dei fatti, ha rilevato, sottolineando l’importante ruolo avuto durante l’inchiesta dei filmati della videosorveglianza della Città che hanno permesso di identificare il quartetto.

Esprimendo una prognosi negativa Respini ha chiesto pene leggermente superiori a quelle poi irrogate. Proposte eccessive per i difensori avvocati Marina Gottardi, Andrea Cantaluppi, Davide Fagetti e Olivier Ferrari, che in modi diversi hanno sottolineato il difficile vissuto dei propri clienti e ridimensionato la portata delle loro azioni: azioni negative da non banalizzare ma sicuramente non pianificate. Una tesi respinta dalla Corte così come la proposta di assoluzione per il 19.enne rumeno per il quale però si è rinunciato in via eccezionale all’espulsione.

