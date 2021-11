«Il 31 ottobre 1961, su decisione presa dal Gran Consiglio, 230 chili di esplosivo facevano saltare in aria un capitolo di storia culturale e un patrimonio civico di inestimabile valore. Dopo un boato simile a un tuono e un tremito del terreno, una grande nube di polvere, quasi un simbolico sudario, nascondeva l’agonia della più splendida residenza della Svizzera». Alle 16.05 il castello di Trevano non c’era più. Aveva da poco compiuto novant’anni. Demolito per fare spazio agli edifici che da allora e fino a pochi mesi fa hanno ospitato la Scuola Tecnica Superiore (nel frattempo diventata la SUPSI). Demolito perché giudicato fatiscente e oneroso da mantenere. Demolito (e qui facciamo gli avvocati del diavolo perché nella documentazione di allora la cosa non emerge un granché) perché non considerato...