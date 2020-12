«Sessanta milioni? Ma non erano quaranta?»

La richiesta di credito di 55,6 milioni per la costruzione della nuova sede del Dicastero Servizi Urbani al Piano della Stampa rischia di non andare «come una lettera alla Posta». È vero che la Commissione della gestione raccomanda al Consiglio comunale di votare sì, ma lo fa dopo una lunga «ramanzina» su quello che sarà il costo finale dell’opera. Il punto è che il Municipio, nel gennaio del 2019, chiedendo il credito di 4,4 milioni per la progettazione della struttura, aveva ipotizzato un investimento totale di 40 milioni. Adesso siamo a 60. A precisa domanda dei commissari, l’Esecutivo ha fatto tre considerazioni. Prima: «Non c’è stato un errore di stima, si tratta del normale processo di sviluppo progettuale». Seconda: «La cifra di 40 milioni era una stima estremamente sommaria e indicativa, scaturita da una valutazione eseguita sulla base del progetto di concorso e fatta prima di avere il progetto di massima e il relativo preventivo». Terza: «Ai sensi della norme SIA, il preventivo con approssimazione del +/-15% (cioè il margine d’errore concesso, ndr) è quello che fa riferimento al progetto di massima», che parlava di 52,8 milioni.



Non convinti

La Gestione comunque, nel suo rapporto stilato da Ferruccio Unternährer (PLR) e firmato con riserva dai membri leghisti, «desidera biasimare il Municipio sulla sempre più dimostrata incapacità di riuscire a dare informazioni attendibili al Consiglio Comunale, fosse non altro per metterlo in condizione di prendere delle decisioni con consapevolezza e cognizione di causa». In sostanza, la Gestione fa notare che il «sì» a un credito di progettazione ha una valenza che va oltre la progettazione stessa. Diciamo che è un «mezzo sì» all’opera nel suo complesso e per questo – fanno capire i commissari – la stima dell’investimento totale è un dato importante. Per i progetti futuri la Gestione si aspetta un altro approccio da parte di Palazzo civico. «Il Municipio è invitato ad adottare quelle misure operative che gli permetteranno di presentare al Consiglio Comunale, sin dalla fase progettuale, delle stime di investimento finanziario per la realizzazione di opere pubbliche più attendibili e realistiche». Nessuna contestazione, invece, sul progetto in sé, che permetterà «di dare una definitiva e risoluta svolta alle annose esigenze della Divisione Servizi Urbani».