«Tutti in quella valle del Luganese sapevano che l’imputato era un molestatore di bambine, ma nessuno si è fatto avanti per denunciarlo. Solo una giovane donna, vittima a sua volta, ha trovato il coraggio di parlare». Così la presidente della Corte delle assise criminali di Lugano, giudice Francesca Verda Chiocchetti, si è espressa oggi in aula nei confronti del 77.enne che fra il 1994 e il 2019 ha compiuto oltre un centinaio di abusi ai danni di quattro ragazzine: due bambine che trasportava con l’autopostale che guidava e le sue due figliastre.

L’uomo è stato ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli e coazione sessuale e condannato a una pena detentiva di sette anni da espiare. Una pena superiore rispetto a quanto chiesto dall’accusa sostenuta dal sostituto procuratore generale Nicola Respini (sei anni e tre mesi). «La sua colpa è grave. - Ha detto in aula la giudice - Aggrava la sua posizione il lungo tempo nel quale ha perpetrato i reati e l’essersi avvalso della sua autorità. In qualità di conducente di autopostale ha abusato proprio di quelle bambine che gli erano state affidate per il tragitto casa-scuola, mentre in qualità di patrigno ha abusato delle figliastre che per lui erano meri oggetti sessuali».

La Corte, che nell’anziano non ha riconosciuto nessun segno di ravvedimento, ha ritenuto credibili le vittime. «Discordanti e incomplete» sono state invece definite le versioni date agli inquirenti da parte dell’imputato, ritenuto per questo non affidabile.

L’uomo, che ha abitato in una valle del Luganese quasi tutta la sua vita, salvo trasferirsi negli ultimi anni in Suditalia, di lavoro guidava l’autopostale e aveva l’abitudine di toccare nelle parti intime le ragazzine che trasportava a scuola. L’anziano - difeso d’ufficio dall’avvocata Marie Zveiger che chiedeva una massiccia riduzione di pena - è stato condannato per quel centinaio di abusi ai danni di 4 ragazzine. Stando all’accusa, le vittime e gli abusi potrebbero però essere di più: «Agli atti abbiamo quasi cento verbali fatti a donne che fra gli anni Ottanta e Novanta hanno viaggiato sull’autopostale che lui guidava per andare a scuola. Purtroppo, per via della prescrizione, tanto di quanto ci hanno raccontato non era più imputabile all’uomo».

Di tutto ciò oggi restano però due soli episodi ai danni di due bambine (sei anni all’epoca dei fatti), gli unici a mente dell’accusa sufficientemente gravi da assurgere da molestie ad atti sessuali, e dunque ad essere imprescrivibili. Gli episodi più gravi non sono però relativi all’autopostale, ma risalgono al periodo 2005-2010 e sono stati compiuti a danno della figlia (10 anni) della sua seconda moglie: toccamenti e masturbazioni. Gli ultimi episodi risalgono infine al 2018-2019: di nuovo toccamenti ai danni della nuova figlia della moglie (da cui nel frattempo aveva divorziato), di soli quattro anni.

Il 77.enne è finito a processo grazie al coraggio di una delle sue vittime che, a oltre vent’anni dai fatti, ha trovato la forza di denunciarlo. Da lì sono seguite le altre testimonianze. Nei confronti delle vittime la Corte ha riconosciuto circa 50.000 franchi in totale tra indennità e risarcimento danni.

©CdT.ch - Riproduzione riservata