(Aggiornato alle 10.30) - Un’automobile targata Zurigo ha sfondato ieri sera la vetrina di un ristorante take away thai che si trova lungo la strada Regina a Caslano. L’incidente è avvenuto attorno alla 20.40 di venerdì mentre diverse persone si trovavano all’interno del locale. «Mi trovavo all’interno, seduta dietro l’altra vetrina, che spavento! Sembrava una bomba!», ci ha raccontato una testimone del fatto. All’interno, il locale è stato invaso da una pioggia di vetro, come dimostrano anche le immagini della gallery fotografica.