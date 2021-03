Lugano vuole colpire l’autogestione per nascondere i reali problemi della Città. È questa, in estrema sintesi, l’accusa mossa dal Forum Alternativo che prende posizione dopo i fatti accaduti lunedì 8 marzo in occasione della festa della donna quando una manifestazione contro il patriarcato, il razzismo e l’islamofobia è sfociata in uno scontro tra manifestanti e polizia in stazione a Lugano.