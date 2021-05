Diversi cittadini di Lugano, ma non solo, hanno firmato un appello per chiedere al Municipio di rivedere la decisione di sgomberare l’ex Macello. Tra i firmatari si segnalano, per esempio, Franco Cavalli, l’ex consigliere di Stato Pietro Martinelli, il poeta Fabio Pusterla, il consigliere comunale Demis Fumasoli e Fausto «Gerri» Beretta-Piccoli. La lettera segue la richiesta - inoltrata in marzo - da Carola Barchi e Augusto Bernasconi (al tempo candidati PLR al Consiglio comunale). «Lo sgombero forzato resta, da quanto ci pare di capire in base alle notizie riferite dalla stampa, una possibilità concreta, seppur con un adeguamento dei termini in conformità con le tempistiche previste dalla legge in materia di contratti di locazione. Per quanto riguarda il nostro (primo, ndr) appello, come avevamo già avuto modo di scrivere, riteniamo innanzitutto che esso quale primo risultato abbia contribuito ad abbassare i toni bellicosi che hanno caratterizzato le settimane antecedenti le elezioni comunali del 18 aprile».