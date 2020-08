C’erano una volta un ragazzo, una ragazza e una libreria. Tre storie che s’intrecciano e diventano una sola, raccontata da una voce che accompagnerà i protagonisti ancora per un po’. Gli spazi dello Stralisco sono abbastanza limitati, ma non ci si sente chiusi. Anzi. È allo stesso tempo una libreria e un libro, sulle cui pagine sono comparsi due nuovi personaggi: Luigi Riva e Sheeba Arnaboldi. Sono loro i nuovi gestori del negozio di Viganello, scelti dalla storica titolare Valeria Nidola dopo la sua decisione di andare in pensione.«Lo Stralisco non doveva chiudere e non chiuderà mai: l’ho anche scritto su un foglio che ho appeso alla vetrina - dice la donna - Puntare su Sheeba e Luigi è stata la cosa giusta: che fortuna! Mi sento come una madre che lascia l’azienda ai suoi figli». Le candidature...