Shopping natalizio, ecco le aperture straordinarie

La Società dei Commercianti di Lugano informa la popolazione che le aperture straordinarie e generalizzate per il periodo natalizio 2021 avranno luogo nei seguenti giorni:

· mercoledì 8 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 18.00 per l’Immacolata Concezione

· domenica 12 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 18.00

· domenica 19 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 18.00 - in contemporanea con il Shop Local Day di My.Lugano.ch