Ad Agno non si è - come del resto ci aveva detto a chiare lettere la direttrice Julia Detourbet (nella foto) in un’intervista datata 17 agosto - per nulla rinunciato all’idea dei voli di linea. «Del resto - come ha spiegato il capodicastero Finanze della Città Michele Foletti - questo è anche ciò che vuole il Municipio di Lugano, e ora che è stato chiarito che l’aeroporto avrà un futuro, è anche più facile che società interessate a volare su Lugano si facciano avanti». In effetti in questi giorni - come riferito da Tio.ch - ad Agno c’è stata una compagnia aerea che ha effettuato dei voli di prova in prospettiva di una possibile ripresa del collegamento (da effettuare con un aereo da 18 posti) con Ginevra. E non è l’unica. «Il volo per Cointrin continua a essere interessante soprattutto per la clientela d’affari, anche se non sarà facile visto che il Consiglio federale ha più volte confermato di non voler deregolamentare la questione del cabotaggio». Prove per un futuro eventuale volo su Ginevra. Ma quanto si è vicini a un accordo? All’aeroporto non si vuole commentare ufficialmente, anche se nostre fonti ci hanno riferito che la trattativa sarebbe alle primissime fasi. «È stato un volo di ricognizione» ci è stato spiegato. «Al momento è inutile creare illusioni».