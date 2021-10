Nella sua prima seduta senza Marco Borradori - ricordato dai presenti con un minuto di silenzio - il Consiglio comunale di Lugano ha approvato il Consuntivo 2020. L’anno in questione, lo ricordiamo, si è chiuso con un avanzo di 1,8 milioni di franchi nonostante il conto - il primo conto - presentato dal coronavirus. L’amaro e il dolceA causa della pandemia, la stima del gettito è stata ridotta prudenzialmente di 25 milioni; sono stati spesi 1,1 milioni per esigenze legate all’emergenza sanitaria; sono stati stanziati contributi per 2,7 milioni; infine, sono stati registrati minori introiti per 4,1 milioni a causa della riduzione o la sospensione dell’utilizzo di infrastrutture pubbliche. Questi dati negativi sono stati compensati da maggiori sopravvenienze d’imposta per 18 milioni; un dividendo...