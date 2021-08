La Polizia cantonale ha diramato un avviso di scomparsa per Feven Samuel Abrha. La 22.enne eritrea residente a Bellinzona è scomparsa il 23 agosto verso le 10 da Lugano. Alta 165 cm e di corporatura media, il suo abbigliamento al momento della sparizione non è conosciuto, ma portava con sé uno zaino nero e una borsetta dello stesso colore. Si esprime in amarico, tigrino e italiano. In caso di avvistamento o informazioni contattare il Cdo della Polizia Cantonale allo 0848 25 55 55.