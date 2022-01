Si chiama Liam e, particolare non di poco conto, è il primo nato in Canton Ticino. Il bimbo ha visto la luce alle 2.55 nel reparto maternità dell’Ospedale Civico di Lugano. Pesa 3 chilogrammi e ha una lunghezza di 49 centimetri. Per mamma Paola Grossi e papà Marco Sposito, al settimo cielo, è il primo figlio.