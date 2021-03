L’MPS prende atto della decisione del Municipio di Lugano di disdire la convenzione del 2002 e di avviare di fatto la procedura di sgombero del Centro sociale autogestito il Molino. In una nota odierna del Movimento per il socialismo si legge: «Questa decisione è in linea di continuità con quel processo di provocazione avviato da alcune forze politiche luganesi ormai da tempo e che ha avuto il suo punto di svolta nell’intervento della polizia per impedire la manifestazione alla stazione di Lugano lo scorso 8 marzo. Come si ricorderà la presenza massiccia e in tenuta antisommossa della polizia per impedire la tenuta della manifestazione ha rappresentato la più classica delle provocazioni, suscitando poi alcuni scontri, per la verità assai limitati, alla stazione di Lugano. È evidente a qualsiasi persona dotata di un minimo di buon senso che quella manifestazione avrebbe potuto e dovuto tenersi senza alcun intervento poliziesco e non avrebbe suscitato alcun problema». La nota continua: «Ricordiamo che altre manifestazioni, considerate ‘non autorizzate’, si sono tenute in molte parti del Paese: sono degenerate solo quando la polizia è preventivamente intervenuta. Ricordiamo, ad esempio, che nello stesso momento in cui si teneva la manifestazione alla stazione di Lugano, une centinaio di donne (mascherate anch’esse!) tenevano una manifestazione ‘non autorizzata’ davanti al palazzo del governo a Bellinzona, all’insegna del bellicoso slogan ‘volano gli stracci’. Eppure non è successo assolutamente nulla, forse proprio perché non è intervenuta nessuna provocazione poliziesca. E che dire della manifestazione non autorizzata di qualche settimana fa a Coira alla quale hanno preso parte alcune migliaia di persone (per chiedere la fine delle misure restrittive), per di più a volto scoperto, incuranti della misure di protezione? Anche qui la polizia, mostrando che la testa deve venire prima dei muscoli, non è intervenuta. Eppure, non ci pare di aver visto prese di posizione dell’UDC del canton Grigioni di critica alla polizia per aver tollerato simili atti ‘illegali’». Secondo l’MPS «ci siamo soffermati ancora una volta sulla vicenda della manifestazione di Lugano poiché quello è diventato il ‘casus belli’ utilizzato dal Municipio per fare un passo avanti nella sua strategia di provocazione che oggi si concretizza con la decisione dello sfratto.