Si è intascato i soldi degli abbonamenti

All’interno del settore della biglietteria dell’Hockey Club Lugano sono effettivamente e indebitamente spariti oltre 50mila franchi. Il responsabile, ha stabilito la Corte delle Assise correzionali presieduta dal giudice Siro Quadri è uno: l’ex referente 52.enne. Una responsabilità penale, non uno smarrimento di soldi dovuto all’ambiente caotico. Così, ieri, la Corte ha condannato l’uomo a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da 100 franchi, sospesa per un periodo di prova di due anni e una multa di mille franchi per ripetuta appropriazione indebita. Prosciolto, per contro, dall’altro capo d’accusa, quello di falsità in documenti.

La vicenda balzò agli onori della cronaca a fine 2017, quando il club hockeystico licenziò l’imputato, allora responsabile del settore della biglietteria. È attorno al rinnovo e all’acquisto degli abbonamenti per vedere i propri beniamini nella stagione 2017-2018 che si snoda la questione. Prima dell’inizio del campionato erano infatti molte le persone che si recavano agli sportelli per stipulare, rinnovare o ritirare la propria tessera stagionale. Il conseguente caos generato dalla mole di transazioni avrebbe dunque innescato un sistema di «storni» che avrebbe permesso all’imputato di intascare poco oltre 50mila franchi. Storni effettuati siccome i clienti non avevano abbastanza contante per pagare l’abbonamento o perché avessero all’ultimo cambiato idea. Oppure, ancora, perché nel frattempo avevano deciso di cambiare settore dove guardare le partite, ha sostenuto la difesa rappresentata dall’avvocato Raffaele Caronna, battendosi per l’assoluzione del proprio assistito. Architettati per intascarsi la somma, ha invece sostenuto l’accusa. Questa tesi, avanzata dal procuratore pubblico Daniele Galliano (che ha eredito l’incarto dall’ex pp Fiorenza Bergomi), è stata in sostanza ritenuta valida anche dalla Corte.

Così, l’uomo è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita. Sotto la lente della procura sono finiti quasi una cinquantina dei citati storni. «L’imputato ha giustificato l’esistenza di questi storni anomali perché v’era un sovraccarico di lavoro». Giustificazioni che a mente del giudice «non sono risultate credibili». Per arrivare a questa considerazione la Corte ha riesaminato punto per punto una perizia. Sono stati scandagliati «la lista degli abbonati, i giustificativi di cassa, le fatture, gli scontrini, gli abbonamenti in omaggio». E, in quest’ottica, sono emerse numerose incongruenze rispetto a quanto sostenuto dal 52.enne: lo storno dovrebbe avvenire poco dopo aver effettuato la transazione ha rilevato il giudice, invece «alcune di queste operazioni sono avvenute parecchie ore dopo, l’indomani o addirittura durante i festivi, come ad esempio a ferragosto». Poco credibile anche il fatto che «così tanti clienti arrivassero allo sportello senza contante». Al netto delle risultanze, dunque, La Corte non ha potuto fare altro che condannare l’uomo: «il denaro che era consegnato dai clienti era a lui affidato». Lui ha evidentemente «violato la fiducia del datore di lavoro».

