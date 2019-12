«In quel momento provai una grande gioia» aveva raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere del Ticino la scorsa estate, in occasione del cinquantesimo dell’allunaggio. «Assaporai una forte emozione, sopraffatta dal piacere di poter divulgare quegli istanti in diretta. Ancora oggi, a cinquant’anni di distanza, quando ripenso a quelle ore avverto tanta soddisfazione, sì. Vedere quel piede posarsi lentamente e stampare la sua orma sulla faccia della Luna fu indicibile. E per chi, come me, lo ha vissuto, credo che il sentimento sia lo stesso. Qualcosa di condiviso, che unisce. Ma prima di arrivare lì, a quei giorni, la NASA aveva preparato minuziosamente ogni cosa tramite vari programmi: il Ranger, il Lunar Orbiter, il Surveyor, il Mercury, il Gemini e infine l’Apollo, l’apice di tutta la corsa alla Luna». La sua avventura cominciò quando ancora frequentava il Politecnico. Quando nacque la corsa allo spazio, con la costituzione da parte del presidente Eisenhower della NASA - ci aveva raccontato - «io seguivo da appassionato tutte queste vicende. Mi ci trovai in mezzo, e così cominciò la mia collaborazione dapprima con la radio, successivamente con la televisione».