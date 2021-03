C’è una candidatura che sta facendo molto discutere in Capriasca. È quella di Liliane Jessica Tami, in lista per l’UDC per un posto in Municipio e in Consiglio Comunale. Sta facendo discutere - ne parliamo ora che le liste sono diventate definitive - perché nel 2016 Tami ha partecipato, alla vigilia del 25 aprile, a una commemorazione di estrema destra al cimitero Maggiore di Milano, indossando divise e berretti delle SS, reggendo il vessillo della «29esima divisione granatieri Waffen-SS», facendo il saluto romano e gridando il motto nazista «Sieg Heil!». Tutto immortalato da un video pubblicato poi su Repubblica. Fatti per cui Tami, con altre due persone (fra cui il suo compagno di allora), è stata processata nel 2019 e poi assolta dall’accusa di apologia di fascismo. «Il fatto - avevano stabilito...