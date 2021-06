Il clima sull’ex Macello e la sua demolizione sta diventando sempre più teso, tra continue manifestazioni in strada e accuse tra gli esponenti dei vari partiti. Il consigliere comunale luganese Raoul Ghisletta ha quindi chiesto, tramite un’istanza, l’intervento della Sezione enti locali per stabilire la legalità o l’illegalità dell’operato del Municipio di Lugano.

«Occorre fare chiarezza anche per porre un freno alla perdita di credibilità dell’esecutivo del Comune di Lugano e al danno d’immagine subito dalla Città di Lugano con la demolizione inconsulta e repentina dell’ex Macello», spiega Ghisletta il quale evidenzia nel suo testo, firmato anche dalle sezioni del PS e del PC luganese, i punti a suo parere non chiari, tra cui alcune eventuali lacune sulla legge edilizia sollevate ieri dal sindacato UNIA, il quale denuncia «la violazione molto probabile dell’obbligo legale di valutare, tramite una ditta specializzata, i pericoli di presenza di sostanze dannose alla salute degli operai in caso di interventi su edifici antecedenti al 1990».