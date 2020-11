«È evidente che c’è stato un inasprimento del dibattito politico, dopo che a lungo ne siamo stati risparmiati. Ma è anche vero che, rispetto a prima, ora se il Municipio risponde di no si passa dalla stampa». Si esprime così il sindaco di Capriasca Andrea Pellegrinelli al termine di una lunga chiacchierata in cui gli abbiamo sottoposto le critiche mosse negli ultimi mesi, da più parti, all’Esecutivo.Asfalto, statua, scuolaI malumori più forti si registrano probabilmente a Sala Capriasca (a farsene portavoce è la consigliera comunale ed ex municipale Carla Borla). In particolare non convince il rifacimento della pavimentazione stradale nel nucleo vecchio: «Il lavoro è malfatto e ha causato danni ad alcune case - ci ha detto. - La popolazione non è per niente contenta. Inoltre diverse lastre...