Continua il nostro viaggio tra i comuni del Luganese in vista delle elezioni. Oggi andiamo a Muzzano, Collina d’Oro e Sorengo. Partiamo da Muzzano dove, dopo il fallimento del progetto aggregativo con Collina d’Oro respinto in votazione popolare lo scorso 20 ottobre, il comune non sarà più lo stesso. Almeno a livello politico: dopo quattro anni in Consiglio comunale e otto in Municipio,...