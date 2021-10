Partiamo da 15.000 anni fa, quando una discreta parte del Ticino si trovava sotto un ghiacciaio. Settecento metri sotto, almeno per quanto riguarda Gola di Lago, l’area che ci interessa in queste righe. Ghiacciaio che poi nei millenni si è ritirato, lasciando dietro di sé un lago (da cui il toponimo) senza affluenti e in seguito delle zone umide. Delle torbiere: due per essere precisi, a poca distanza una dall’altra. In Ticino ce ne 19, tutte di importanza nazionale, fra cui quelle di Gola di Lago. Le torbiere sono ambienti piuttosto fragili, che risentono del cambiamento climatico, ed è per questo che l’Ufficio natura e paesaggio (UNP) ha deciso di investire 200.000 franchi circa per conservarle e garantirne lo sviluppo futuro. I lavori (premesso che non vi siano opposizioni alla domanda di...