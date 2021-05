Questo pomeriggio, attorno alle ore 16:30, il centro di soccorso chimico del corpo pompieri di Lugano è stato allarmato per il riversamento di un bidone sostanza chimica in un'industria in via Campagna ad Agno. Giunti sul posto i militi, con le apposite tute di protezione, hanno isolato ed evacuato la zona, iniziando subito le operazioni di recupero della sostanza e bonifca dell'area evitando un'inquinamento della falda.