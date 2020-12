Sono giorni in cui ogni cittadino, persona o ente interessato al futuro della piscina di Carona può farsi avanti e commentare la proposta pianificatoria della Città per l’area (c’è tempo fino al 18 gennaio). L’intenzione, come noto, è quella di insediare nel prato che la sovrasta un glamping (una modalità di alloggio che combina la forma del campeggio classico con le comodità di un hotel) che sarebbe gestito dal TCS. Naufragata invece in Consiglio comunale l’ipotesi di sostituire la piscina attuale con una biopiscina.

L’idea della Città

Per poter costruire il glamping è però necessaria prima una variante di Piano regolatore, che la Città ha steso negli scorsi mesi e che gli Uffici preposti del Cantone hanno preavvisato. È tale documento che è in consultazione in questi giorni. Da esso si apprende...