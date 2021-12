Le trattative fra dipendenti, sindacati e azienda, ieri, sono naufragate. E così i driver di Divoora hanno deciso di incrociare le braccia al grido «la dignità e i diritti non si possono divorare». L’annuncio è stato dato oggi in Piazza Riforma, a Lugano. Si tratta, nello specifico, di una giornata di mobilitazione e astensione al lavoro. Riunitisi in assemblea e sostenuti da UNIA e OCST, i dipendenti hanno optato per lo sciopero.