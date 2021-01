«Siamo pronti a investire sessanta milioni ad Agno»

Tra i sette gruppi interessati a rilevare la gestione di Lugano Airport la candidatura di SKN Haryana City Gas Distribution è certamente tra quelle che ha suscitato maggior curiosità. Per quale motivo una società indiana - si sono chiesti in molti - dovrebbe avere interesse a investire in un piccolo (e diciamolo pure: ormai fatiscente) scalo a più di 6.500 chilometri di distanza? Un aeroporto, tra l’altro, senza più voli di linea? Una domanda che abbiamo rivolto a Virender Singh, managing partner di GapAvia (società collegata a SKN).

«Diversi concorsi in India»

Ma iniziamo, appunto, dai rapporti all’interno della cordata. SKN è una società - lo dice il nome stesso - specializzata nella distribuzione di gas. Che esperienza ha con il mondo dell’aviazione? «SKN - spiega Singh - si è legata a GapAvia,...