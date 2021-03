Assembramento di persone, anzi no, di tifosi davanti all’Hotel Delfino a Lugano. Un tranquillo pomeriggio quasi primaverile squarciato dai canti e dai cori di un gruppo di irriducibili tifosi della squadra di calcio dello Zurigo, scesi in Ticino non per assistere alla partita – cosa non ancora possibile a causa delle ben note restrizioni da coronavirus – bensì solo per vedere i propri giocatori uscire dall’albergo, per intrattenersi un attimo con loro e vederli poco dopo salire sul pullman per dirigersi a Cornaredo ad affrontare i bianconeri del FC Lugano.