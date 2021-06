Il Parq era diventato uno punto di riferimento per gli amanti del sushi e della cucina giapponese (ma non solo) a Lugano. Il locale di via Lucchini, seppur non centralissimo, era ben frequentato e si era negli anni costruito un nome come uno dei migliori posti in città per chi era alla ricerca di una cucina fusion di qualità. Stupisce dunque notare che, sulla porta principale, in questi giorni è apparso un sigillo dell’Ufficio Esecuzioni. «Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un sigillo ufficiale è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria». Sopra la scritta «Chiuso per vacanze estive», senza indicare un giorno di riapertura. Sotto, appunto, il sigillo rosso dell’Ufficio Esecuzioni. Una situazione come detto piuttosto sorprendente visto che il locale sembrava funzionare piuttosto...