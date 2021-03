Silenzioso, ecologico e rivoluzionario. Alla presenza delle autorità, Velis Electro ha fatto il suo debutto all’aeroporto di Lugano-Agno dove, si legge nel comunicato, verrà utilizzato principalmente per l’addestramento dei piloti. Primo velivolo di questo tipo a ricevere un certificato di tipo EASA.A.573 TCDS, il biposto è un aereo che cambia il gioco in termini di innovazioni tecnologiche e di efficienza dei costi. Velis Electro può essere utilizzato commercialmente ed è completamente approvato per l’addestramento dei piloti e per altre operazioni. Silenzioso appunto, con un livello di rumore di soli 60 dBa, Velis Electro può portare l’addestramento al volo molto più vicino alle aree urbane senza influenzare negativamente la qualità della vita delle comunità.