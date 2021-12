La prossima volta che andrete al bar o in pizzeria, pensate un po’ anche al sindaco del vostro Comune. Se abitate a Caslano, ad esempio, sappiate che con il corrispettivo di un caffé avrete già pagato per un anno intero il capo dell’Esecutivo. Se, invece, abitate a Vernate, dovrete quantomeno sborsare il prezzo di una pizza (con un po’ di farcitura). Scherzi a parte: vi siete mai chiesti quanto «guadagna» il sindaco del paese in cui risiedete? La cifra, in realtà è tutto meno che un segreto. Basta infatti «spulciare» il Regolamento comunale e, alla voce, emolumenti, trovate il corrispettivo rimborso annuale (con le varie indennità di rappresentanza o per ogni riunione di Municipio alla quale partecipa). Abbiamo voluto analizzare i vari regolamenti, allo scopo di stilare una classifica con due...