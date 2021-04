L’Istituto sistemi informativi e networking della SUPSI figura tra i partner che hanno dato vita al progetto NTN Innovation Booster Blockchain Nation Switzerland, piattaforma che mira ad una crescita nei prossimi quattro anni con l’obiettivo di generare interessanti opportunità di collaborazione e sinergie tra partner accademici e aziende private attive nel settore della Blockchain in Svizzera e in Ticino. L’ISIN contribuirà alle attività della piattaforma attraverso le proprie qualificate competenze sviluppate nell’ambito delle diverse attività di ricerca applicata e formazione continua condotte nel settore della Blockchain. Tiziano Leidi, direttore dell’Istituto sistemi informativi e networking della SUPSI, spiega: «Per ISIN e per SUPSI si tratta di un’ottima opportunità, come pure per le altre istituzioni accademiche e per le aziende che operano nel settore della Blockchain a livello cantonale e federale per approfittare di potenziali sinergie e collaborazioni che si possono presentare in prospettiva».