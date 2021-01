Slavine sui monti del Luganese: attenzione

Chi pensa che le valanghe siano una minaccia solo per chi affronta escursioni impegnative in alta montagna e che sulle cime morbide e non troppo elevate del Luganese si possa camminare o sciare in tutta tranquillità, commette un grave errore. Le cose non stanno così, e il fatto che da qualche anno non succedano incidenti non sminuisce il pericolo. Ne sono conferma un’immagine e un filmato che circolano in questi giorni su Internet. La foto testimonia un grosso distacco di neve avvenuto nei giorni scorsi sul versante sud del monte Gradiccioli, una vetta malcantonese di 1.936 metri. Il video mostra invece una piccola slavina innescata da uno sciatore che scendeva in direzione sud-ovest dalla cima di Fojorina, 1.810 metri, in Val Colla.



Come prevenire

L’episodio sulla cima di Fojorina è stato segnalato sulla pagina Facebook di White Risk, il portale edito dall’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe e dalla SUVA che descrive questo fenomeno in tutte le sue sfaccettature e può essere uno strumento prezioso per tutti gli escursionisti: dalla famiglia con bambini a chi pratica sci-alpinismo sui pendii più rischiosi.

A ricordarci quali sono le regole di base è Tiziano Schneidt, guida alpina e presidente del Soccorso alpino ticinese. «La prima cosa di cui tenere conto è il bollettino valanghe, che viene pubblicato tutte le sere alle 17». I gradi di pericolo sono 5, ma solo i primi tre riguardano gli escursionisti. «Se abbiamo un grado 3 non dobbiamo pensare di essere a metà della scala, perché il 4 e il 5 sono pensati per chi deve gestire la chiusura di strade e l’evacuazione di villaggi», quando si temono le cosiddette valanghe catastrofiche. «Con il grado 3, che per gli escursionisti è già molto critico, dovrebbe uscire solo chi ha esperienza». Ma bisogna fare attenzione anche con i gradi inferiori, che non escludono i distacchi. «Per esempio scegliendo un tragitto che non preveda pendenze troppo elevate». Il valore di riferimento è 30 gradi: sotto questa quota è abbastanza improbabile che parta una valanga. «Sul posto occorre anche valutare l’eventuale presenza di neve fresca o ‘ventata’ - aggiunge Schneidt - Nel secondo caso bisogna prestare attenzione al vento da nord, che spesso crea accumuli».