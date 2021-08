Società create e poi svuotate: giurista a processo

«Ripeto quello che ho sempre detto: non ho mai truffato nessuno e non ho mai danneggiato i miei clienti. Se ho fatto degli investimenti incauti, ho sempre coperto le perdite di tasca mia». L’ultimo appello dell’imputato prima della sentenza, che è attesa per martedì prossimo. Lui, un giurista di ottantun anni residente nel Luganese, è quasi andato in doppia cifra con i capi d’accusa a suo carico: appropriazione indebita, truffa, amministrazione infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione, appropriazione indebita di imposta alla fonte ed esercizio abusivo della professione di fiduciario. Queste le ipotesi di reato formulate dal procuratore pubblico Andrea Gianini e sulle quali sarà chiamato a decidere il giudice Marco Villa. Ruota tutto attorno all’attività di amministratore di società esercitata per decenni dall’accusato.



L’imputazione forse più grave (appropriazione indebita) riguarda mezzo milione di euro in contanti che un cliente (costituitosi accusatore privato) gli aveva affidato per l’aumento di capitale della sua società e che invece ha preso altre strade: 300 mila sono finiti sui conti di società riconducibili all’imputato e gli altri 200 mila a una terza persona che ora (come i soldi) potrebbe essere ovunque. Incalzato da Villa, il giurista ha spiegato di aver affidato i duecentomila a un intermediario affinché li depositasse in una sua banca di fiducia a Ginevra, evitando così di doverne dimostrare personalmente la provenienza. «Sfido chiunque a depositare una somma del genere in un istituto di credito per un aumento di capitale – ha rimarcato il suo avvocato difensore Nadir Guglielmoni –, ha solo affidato i soldi alla persona sbagliata». Sugli altri trecentomila le tesi sono contrastanti: l’ottantunenne sostiene che il suo cliente glieli avesse affidati «in libera gestione», per farli fruttare, e che «sono sempre stati a sua disposizione». Il diretto interessato afferma invece che tutti i 500 mila servivano per l’aumento di capitale. «È la sua parola contro quella del mio assistito – ha annotato Guglielmoni –. Sarà anche un pasticcione, questo ve lo posso concedere, ma non un ladro».



Fra le altre accuse spicca quella di aver ingannato dei notai inducendoli ad attestare che i capitali sociali di una serie di società da lui amministrate erano stati interamente liberati, cioè che erano stati messi a disposizione delle società stesse, come richiede la legge. In realtà l’imputato li versava, se li riprendeva pochi giorni dopo e poi vendeva le società a poche migliaia di franchi (cinquemila in media). A danno di chi? «Dello Stato, di tutti noi» ha spiegato Gianini. Infatti in caso di fallimento o di debiti (magari anche voluti) una società senza capitale sociale non avrebbe le risorse per ripagare i suoi creditori (dagli enti pubblici alle imprese) che resterebbero quindi a bocca asciutta. «Sono deluso dal fatto che in Ticino sia possibile costituire e utilizzare le società in questo modo» ha denunciato il procuratore pubblico, preoccupato da questo «sottobosco» di scatole vuote che sfuggono ai controlli e possono essere utilizzate per svariati scopi. Anche per questo reato, l’avvocato difensore ha chiesto il proscioglimento del suo assistito. «Si vuole fare un processo alle intenzioni. Lui non immaginava che questa pratica non fosse consentiva. Dovevano essere le banche, semmai, a farglielo notare. Poi: siamo sicuri che gli acquirenti delle società non le abbiano ricapitalizzate in seguito? Agli atti non risulta nulla in tal senso».



Guglielmoni ha quindi chiesto il proscioglimento dell’ottantunenne da questo e dagli altri capi d’imputazione. Gianini ha invece chiesto 22 mesi di carcere interamente sospesi con la condizionale (tra l’altro aveva già subito due condanne, lievi, per reati finanziari fra il 2012 e 2013). La preoccupazione del procuratore pubblico è che l’imputato prosegua imperterrito con le attività che lo hanno portato in aula. «Con la mia richiesta di pena non voglio metterlo in ginocchio più di quanto non lo sia già a causa dei suoi debiti. La sua società è in liquidazione da tempo e lui continua, continua... Trascinando la procedura. Ha ventotto attestati di carenza beni». Interpellato sui suoi impegni attuali, l’imputato ha spiegato di seguire in particolare le vicende amministrative di persone con problemi di permessi, aiutandoli a fare ricorso contro decisioni sfavorevoli. «Per chi non può pagare, come i rifugiati, lo faccio gratis».



E pensare che il giurista ticinese, qualche anno fa, era balzato agli onori delle cronache per aver amministrato la vecchia società proprietaria, poi fallita, dell’isola di Budelli, in Sardegna: un paradiso che in passato è stato maltrattato dai turisti (vittima del vizio di portare a casa la sabbia delle spiagge, di cui abbiamo parlato in questo articolo) e che ora è protetto.