Vezia, Tenuta Bally. Da qui, con la collina che interrompe lo sguardo, non ha nemmeno potuto vedere la sua Lugano per l’ultima volta. È un mezzogiorno di sole, e fra i campi non c’è quasi nessuno. Marco Borradori era affezionato a questo luogo immerso nel verde e lontano quanto basta dal fermento urbano. Ci veniva a correre e lo faceva abbastanza spesso, non negando mai un saluto a chi incontrava sulla sua via. L’unica persona che incrociamo noi, una donna, lo ricorda bene. Ci racconta che a volte il sindaco era accompagnato da un preparatore atletico. Martedì invece, quando è stato colpito dall’attacco di cuore che lo ha portato alla morte, era solo.«Un peso sullo stomaco»«Vado sempre a orari improponibili: o la mattina presto o la sera tardi». Diceva così al suo allenatore, Luigi Nonella,...