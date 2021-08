Condannato per alcuni crimini, prosciolto per altri. Saldo finale: diciassette mesi sospesi con la condizionale per due anni. Si è chiuso così, stamattina a Lugano, il processo a carico di un ottantunenne del Luganese accusato di una serie di reati finanziari legati alla sua attività di amministratore di società. L’accusa più grave, per la quale l’uomo è stato condannato, riguardava mezzo milione di euro in contanti che un suo cliente gli aveva affidato per l’aumento di capitale della sua società e che invece aveva preso altre strade: 300 mila erano finiti sui conti di società riconducibili all’imputato e gli altri 200 mila a una terza persona. «Quei soldi dovevano essere versati sul conto della società del cliente, invece non ci arrivato nemmeno un franco» ha spiegato Villa. Ora l’ottantunenne dovrà restituirli.