«Il distanziamento sociale e la disinfezione degli spazi rimangono di primaria importanza. È chiaro che la possibilità di accogliere più persone nelle strutture è un bene per la popolazione e i turisti ma ci pone davanti ad un maggior dovere di controllo su ciò che accade al loro interno, per questo sarà fondamentale il lavoro di sensibilizzazione da parte dei bagnini», ci aveva detto qualche settimana fa il direttore della Divisione sport e vicepresidente dell’Associazione piscine romande e ticinesi Roberto Mazza in merito alle misure di prevenzione da mettere in campo. «La base di un corretto funzionamento saranno il buonsenso e il rispetto delle regole da parte di tutti, giovani e meno giovani affinché si possa ricreare una nuova normalità e un nuovo tipo di divertimento estivo», aveva aggiunto.